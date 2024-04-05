Происшествия 05 апреля 2024, 13:15 Братья-рецидивисты ответят в суде за изнасилование и убийство двух подруг на Урале

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Уголовное дело, возбужденное в отношении двух братьев-рецидивистов, передали в Свердловский областной суд для рассмотрения по существу. Мужчин в возрасте 42 и 45 лет обвинили в убийстве и изнасиловании. Об этом сообщила Neva.Today со ссылкой на СУ СК РФ по региону.

Согласно данным ведомства, весной 2012 года фигуранты надругались над двумя подругами в селе Рахмангулово. Впоследствии они расправились над жертвами и скрылись.

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Злоумышленников удалось задержать лишь в августе 2023-го. Им грозит пожизненное лишение свободы.