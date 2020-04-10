Братьев-подростков нашли в лесу Крыма

Подростки проживали в приемной семье в селе Давидовка. Родители обратились в правоохранительные органы. Они сказали, что у братья ушли из дома, у них нет с собой мобильных телефонов.

Подростков искали полицейские и волонтеры. Их удалось обнаружить в лесу — мальчики грелись у костра. Они заявили, что не хотели сбегать, а просто хотели немного пошалить.