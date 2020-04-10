10 апреля 2020, 18:55
Братьев-подростков нашли в лесу Крыма
Полицейские Крыма нашли в лесу двоих подростков. Одному из них 12 лет, второму — 15. Сайт «Аргументы и факты» сообщил, что дети жили несколько дней на улице, так как сбежали из дома.
Подростки проживали в приемной семье в селе Давидовка. Родители обратились в правоохранительные органы. Они сказали, что у братья ушли из дома, у них нет с собой мобильных телефонов.
Подростков искали полицейские и волонтеры. Их удалось обнаружить в лесу — мальчики грелись у костра. Они заявили, что не хотели сбегать, а просто хотели немного пошалить.