Происшествия 10 января 2024, 10:02 Брат жестоко расправился с сестрой-восьмиклассницей в Челябинской области Shot: брат задушил и заколол гвоздем сестру-школьницу в заброшенном ДК РИА «Новости»

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Молодой человек жестоко убил свою двоюродную сестру-восьмиклассницу в Челябинской области. Как сообщил Telegram-канал Shot, тело школьницы нашли в заброшенном ДК села Татищево Карталинского района.

«По подозрению в расправе над школьницей вскоре задержали ее двоюродного 19-летнего брата, у которого были напряженные отношения с жертвой», — написал канал.

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На теле 15-летней девочки нашли следы удушения и ранения в живот. По версии следствия, парень набросился на родственницу во время ссоры. Сначала он задушил жертву, а затем добил найденным в заброшке гвоздем. Расследование продолжается, с подозреваемым работают сотрудники правоохранительных органов.

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