17 января 2020, 10:20
Брат зарезал брата из-за курения в квартире
В Сердобске Пензенской области 55-летний мужчина зарезал 58-летнего брата за то, что тот курил в помещении. Пьяный родственник пришел в квартиру на улицу Тюрина и начал курить прямо дома, написало ИА «Пенза-пресс».
Подозреваемый сделал замечание брату, но тот не обратил внимания, после чего началась ссора. Со злости младший брат 13 раз ударил ножом старшего. От большой кровопотери мужчина скончался на месте.
Убийцу приговорили к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима.