Брат зарезал брата из-за курения в квартире

Подозреваемый сделал замечание брату, но тот не обратил внимания, после чего началась ссора. Со злости младший брат 13 раз ударил ножом старшего. От большой кровопотери мужчина скончался на месте.

Убийцу приговорили к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима.