Брат рассказал о семье подозреваемого в насилии над двумя девочками в Истре

Житель Истры, которого подозревают в сексуальном насилии в отношении двух девочек, сам воспитывает двоих дочерей. Его двоюродный брат рассказал «360» про семью задержанного.

«У него жена и две дочери. Одна его, вторая — приемная, он жену взял с ребенком. Судя по фотографиям, которые он выкладывает в Сети, все нормально вроде бы в семье у них. В парках где-то гуляют. Плохого ничего я о нем сказать не могу. Для меня это шок. У него же свои две дочери», — поделился двоюродный брат задержанного.

Он также рассказал, что раньше никогда не слышал о таких наклонностях мужчины.

«Раньше за ним такое не водилось, спокойный был, работал. Никогда в жизни не слышал о его повышенном внимании к детям. По молодости еще, когда маленькие были, мы пиво пили, когда 18 лет было. А потом все, особо и не встречались с ним», — добавил двоюродный брат обвиняемого.

Прокуратура Московской области проследит за ходом расследования дела о насилии в отношении несовершеннолетних в Истре. Выяснение обстоятельств произошедшего взято на особый контроль.

Вечером 4 ноября в Подмосковье задержали местного жителя, подозреваемого в сексуальном насилии над двумя девочками. Одной из них семь лет, второй — девять. По версии следствия, он смог увести детей с площадки и заманить их к себе в машину.