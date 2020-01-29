Брат погибшей в страшном ДТП рассказал о произошедшем

«Мне приходит звонок с неизвестного номера: „Я такой-то, попал в аварию, со мной была твоя сестра Ульяна, она погибла“. Я вначале не поверил. У нее телефон не был доступен. Спросил, какой адрес, посмотрел навигатор, действительно там авария», — рассказал молодой человек.

В аварии погибла только Ульяна, несколько человек отделались травмами. Виновник ДТП не пострадал вообще. По данным следствия, водитель BMW не был ни пьян, ни под действием наркотиков.

По словам Данилы, ему «грозит 264-я статья» («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств») и это «до пяти лет лишения свободы, если он не был судим, то дадут три года».

«Три года за убийство человека, за причинение вреда десятилетнему ребенку, пострадала беременная!» — делится молодой человек.