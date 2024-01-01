Происшествия 01 января 2024, 17:52 Брат погибшей при ударе ВСУ жительницы Белгорода рассказал о раненых племянницах Потерявшей мать после удара ВСУ раненой девочке из Белгорода ампутировали ногу РИА «Новости»

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Мать двух дочерей из Белгорода погибла от полученных ранений во время обстрела украинских боевиков. Ее дети, восьми лет и восьми месяцев, также серьезно пострадали. Об этом в беседе с RT рассказал дядя осиротевших девочек и брат погибшей женщины Дмитрий.

Он пояснил, что в день обстрела сестра вместе с детьми поехала за подарками и заодно решила погулять на елке. Возвращаясь домой, по какой-то причине женщина пошла не на свою привычную остановку общественного транспорта, а на другую. Именно там прогремел взрыв.

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Ранение младшей девочки оказалось настолько серьезным, что врачи ампутировали ей ногу. Сейчас ребенок находится в реанимации. Врачи оценили ее состояние как стабильно тяжелое. Старшая племянница с осколочным ранением ноги проходит лечение в травматологии.

О смерти сестры Дмитрий узнал от следователя. Он позвонил с ее телефона, сообщив трагическую новость. По словам мужчины, сестра получила ранения ног, но один из осколков прилетел в голову. Поэтому все реанимационные мероприятия закончились неудачей.

Собеседник журналистов пояснил, что сестра находилась в декретном отпуске, чтобы ухаживать за младшей дочкой, но подрабатывала нянечкой в детском саду. Вместе с братом с самого начала спецоперации она организовала сбор гуманитарной помощи для бойцов.

Украинские боевики запустили ракеты по центру Белгорода в субботу, 30 декабря. Жертвами удара стали 24 мирных жителя. Ранения различной степени тяжести получили более 100 человек, среди которых оказались дети.

Президент России Владимир Путин заявил, что атака на простых людей и гражданские объекты носила целенаправленный характер, что еще раз доказало террористическую натуру ВСУ. Глава государства добавил, что российские военные уже нанесли ответные удары по военным объектам и центрам принятия решений украинских войск и продолжат делать это в будущем.