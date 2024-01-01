01 января 2024, 17:52
Брат погибшей при ударе ВСУ жительницы Белгорода рассказал о раненых племянницах
Потерявшей мать после удара ВСУ раненой девочке из Белгорода ампутировали ногу
Мать двух дочерей из Белгорода погибла от полученных ранений во время обстрела украинских боевиков. Ее дети, восьми лет и восьми месяцев, также серьезно пострадали. Об этом в беседе с RT рассказал дядя осиротевших девочек и брат погибшей женщины Дмитрий.
Он пояснил, что в день обстрела сестра вместе с детьми поехала за подарками и заодно решила погулять на елке. Возвращаясь домой, по какой-то причине женщина пошла не на свою привычную остановку общественного транспорта, а на другую. Именно там прогремел взрыв.
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Ранение младшей девочки оказалось настолько серьезным, что врачи ампутировали ей ногу. Сейчас ребенок находится в реанимации. Врачи оценили ее состояние как стабильно тяжелое. Старшая племянница с осколочным ранением ноги проходит лечение в травматологии.
О смерти сестры Дмитрий узнал от следователя. Он позвонил с ее телефона, сообщив трагическую новость. По словам мужчины, сестра получила ранения ног, но один из осколков прилетел в голову. Поэтому все реанимационные мероприятия закончились неудачей.
Собеседник журналистов пояснил, что сестра находилась в декретном отпуске, чтобы ухаживать за младшей дочкой, но подрабатывала нянечкой в детском саду. Вместе с братом с самого начала спецоперации она организовала сбор гуманитарной помощи для бойцов.
Украинские боевики запустили ракеты по центру Белгорода в субботу, 30 декабря. Жертвами удара стали 24 мирных жителя. Ранения различной степени тяжести получили более 100 человек, среди которых оказались дети.
Президент России Владимир Путин заявил, что атака на простых людей и гражданские объекты носила целенаправленный характер, что еще раз доказало террористическую натуру ВСУ. Глава государства добавил, что российские военные уже нанесли ответные удары по военным объектам и центрам принятия решений украинских войск и продолжат делать это в будущем.
ВСУ
Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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