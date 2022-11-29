Происшествия 29 ноября 2022, 15:32 Брат Пашиняна попал в ДТП на окраине Еревана Брата премьер-министра Армении Пашиняна сбила машина в Ереване Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Брат премьер-министра Армении Николы Пашиняна Армен попал в ДТП в Ереване. Об этом во вторник, 29 ноября, сообщили местные СМИ.

Предварительно, Армена Пашиняна сбила машина в административном районе Малатия-Себастия на окраине столицы Армении. О состоянии водителя неизвестно, однако в СМИ отметили, что он не сбежал с места ДТП.

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У брата премьера Армении диагностировали переломы. Его госпитализировали в больницу. Подробности аварии, а также состояние здоровья Армена Пашиняна выясняются.

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Еще одно резонансное ДТП с участием пешеходов произошло 27 ноября. В районе дома по улице Свободы, 15/10 в Москве женщина за рулем иномарки Kia выехала на встречку, ее автомобиль столкнулся с трамваем, заехал на тротуар и сбил женщину с двумя детьми. Мать умерла на месте. Ее двухлетний ребенок скончался в карете скорой помощи, а находившегося в момент аварии в коляске 10-месячного госпитализировали.