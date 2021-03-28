Брат и сестра на мопеде погибли под колесами микроавтобуса под Псковом

Двое детей, брат и сестра, разбились в ДТП в районе поселка Крюки Островского района в Псковской области. Об этом сообщили в УМВД России по региону.

По предварительным данным, авария случилась после полудня 28 марта. Дети ехали на мопеде по обочине, а потом начали выезжать на дорогу. Там они и столкнулись с микроавтобусом Volkswagen, который двигался в попутном направлении.

В итоге 14-летний юноша и его восьмилетняя сестра сразу же погибли. Мопед оказался под передними колесами микроавтобуса, от него осталась груда металла.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и экспертный криминалист, обстоятельства случившегося выясняются.