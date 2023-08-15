Эксклюзив 15 августа 2023, 14:53 Брат арендатора АЗС в Махачкале опроверг версии об очаге возгорания на заправке Брат арендатора АЗС в Махачкале: пожар изначально вспыхнул не на заправке Пресс-служба МВД

Читать 360tv в

Брат арендатора пострадавшей при взрыве АЗС в Махачкале Шамиль Шамхалов заявил «360», что пожар вспыхнул не на заправке, хотя многие СМИ представляют ситуацию так. По его словам, очаг возгорания был в боксе, где ремонтировали машины, расположенном напротив. Там же находилось место хранения удобрений — аммиачной селитры.

«Он был арендатором заправки, но на заправке-то ничего не произошло, кроме возгорания. Взрыв произошел напротив через дорогу, там стояли боксы, где производилась установка навесного оборудования для легковых машин», — рассказал Шамхалов.

Реклама

По словам собеседника «360», там же, через дорогу, продавались удобрения, подвалы были забиты селитрой.

«И вот в одном из боксов загорелась машина. Пока ждали пожарных, собралась толпа. И газовый баллон, который там был, разогрелся, взорвался. А селитра сама по себе тоже взрывоопасная. И после взрыва этот дом просто исчез», — добавил мужчина.

Шамхалов добавил, что брата, конечно, будут допрашивать в ходе расследования произошедшего.

«Потому что огромные потери получила заправка, и техстанция, и дома рядом — они тоже все пострадали. Конечно, к нему вопросы будут. Но разберутся. У него же видеокамеры есть. Если бы был взрыв на АЗС, от нее вообще бы ничего не осталось», — выразил уверенность собеседник «360».

Брат арендатора заправки также обратил внимание, что сотрудник АЗС снимал видео начала пожара в здании напротив.

О том, что возгорание произошло в здании автосервиса, накануне вечером сообщала администрация города. По данным МЧС, огонь перекинулся на расположенную рядом АЗС.

По последним данным, жертвами происшествия стали 35 человек. Близких пропавших без вести попросили сдать образцы в городском морге, чтобы провести необходимые генетические экспертизы и определить личности обнаруженных погибших.