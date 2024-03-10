Происшествия 10 марта 2024, 17:43 Браконьеры убили двух краснокнижных оленей в Приморье Минприроды: в Приморье убили и разделали двух самцов редкого водяного оленя Erhard Nerger/http://imagebroker.com/#/search/globallookpress

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На юге Приморья браконьеры среди ночи убили и разделали туши двух самцов краснокнижного водяного оленя. В пресс-службе Министерства лесного хозяйства сообщили, что полиция начала проверку.

Туши животных нашли в районе села Гвоздево Хасанского района. Неизвестные незаконно охотились на оленей ночью на машине.

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«Инспекторами были предприняты попытки пресечь незаконный отстрел животных, но злоумышленникам удалось скрыться», — передали в министерстве.

Идет расследование, останки животных отправили на экспертизу. Браконьерам грозит до пяти лет лишения свободы.

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