10 марта 2024, 17:43
Браконьеры убили двух краснокнижных оленей в Приморье
Минприроды: в Приморье убили и разделали двух самцов редкого водяного оленя
На юге Приморья браконьеры среди ночи убили и разделали туши двух самцов краснокнижного водяного оленя. В пресс-службе Министерства лесного хозяйства сообщили, что полиция начала проверку.
Туши животных нашли в районе села Гвоздево Хасанского района. Неизвестные незаконно охотились на оленей ночью на машине.
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«Инспекторами были предприняты попытки пресечь незаконный отстрел животных, но злоумышленникам удалось скрыться», — передали в министерстве.
Идет расследование, останки животных отправили на экспертизу. Браконьерам грозит до пяти лет лишения свободы.
Ранее уголовное дело возбудили против жителя ЯНАО, поймавшего сибирского осетра. Это особо ценный вид рыбы, занесенный в Красную книгу России. Нарушителя задержали на реке Оби, куда он приехал на снегоходе, мужчина рыбачил с сетью.
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