Браконьеры убили двух косуль в Екатеринбурге

Неизвестные незаконно убили двух косуль в Екатеринбурге. Останки животных обнаружили в заброшенном здании, рассказали Ura.ru в Департаменте по охране животного мира.

«Наверное, дело рук браконьера, ведь охота на косулю сейчас закрыта. Тут вблизи как раз лесной массив: там могли подстрелить, а здесь разделать туши. Делом занимается полиция, усматривается статья 258 УК РФ «Незаконная охота», — пояснил специалист департамента Михаил Спицын.