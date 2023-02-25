Происшествия 25 февраля 2023, 04:56 Браконьеры убили 26 краснокнижных оленей на севере Сахалина РИА «Новости»: обнаружены останки 26 особей краснокнижного оленя на севере Сахалина freepik

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Останки 26 особей дикого северного оленя, занесенного в Красную книгу региона, обнаружили сотрудники лесничества на севере Сахалина. Об этом РИА «Новости» сообщили в региональном агентстве лесного и охотничьего хозяйства.

«Сотрудники лесничества 24 февраля во время очередного рейда по защите и охране объектов животного мира обнаружили останки 26 особей дикого северного оленя в труднодоступном месте в Охинском районе», — говорится в сообщении ведомства.

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Материалы оформляют для передачи в правоохранительные органы — популяция дикого северного оленя занесена в Красную книгу региона. Браконьерам грозит уголовная ответственность, также им предстоит возместить нанесенный природе ущерб. По словам лесничих, на Сахалине насчитывается всего около двух тысяч особей.

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В соцсетях разместили видео, на котором сняли свидетельства браконьерства. Неизвестные в Охинском районе уничтожили 26 животных, половина из которых — самки, некоторые были беременными, рассказал автор видео.

Расследованием занимается Сахалинская межрайонная природоохранная прокуратура с привлечением контролирующих органов. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.