Браконьеры из КНДР напали на российских пограничников. Трое военных ранены

Больше тонны икры конфисковали у браконьеров в Камчатском крае Подробнее

«Экипажем северокорейской шхуны (более 45 человек) осуществлено вооруженное нападение на членов осмотровой группы пограничного корабля», — рассказали в ФСБ.

Инцидент произошел 17 сентября в Японском море на территории российских вод. Недалеко от банки Кито-Ямато пограничники увидели две браконьерские шхуны КНДР и 11 мотоботов. Первое судно удалось задержать, на его борту был 21 член экипажа.

Моряки оставшейся шхуны оказали сопротивление с оружием. В результате случившегося трое военных получили ранения различной степени тяжести.

Сейчас погрануправление ФСБ России по Приморскому краю занимается пресечением противоправной деятельности.