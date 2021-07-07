Браконьеры чуть не убили егеря в Курганской области

В Курганской области два браконьера стали стрелять в егеря, когда он попытался задержать их за незаконную охоту. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на СК.

Инцидент произошел осенью 2020 года в угодьях Лебяжьевского района. Двое мужчин незаконно убили косулю. Их обнаружил егерь и попытался задержать, но они стали стрелять в него, после чего скрылись с места происшествия.

Чудом выживший мужчина обратился в полицию. Позднее силовики задержали двух подозреваемых, у которых при обыске обнаружили патроны. В отношении обвиняемых возбудили дела по нескольким статьям - незаконная охота, покушение на убийство, незаконные приобретение, хранение боеприпасов.