Браконьеров задержали на Камчатке за добычу краснокнижных кречетов. Видео

По версии следствия, организованная группа, членами которой были три человека, в период с октября по 20 декабря текущего года незаконно приобрела и содержала в гараже 10 кречетов. В материале уточняется, что гараж, в котором были обнаружены дикие птицы, занесенные в Красную книгу России, расположен на территории домовладения в городе Елизово.

Браконьеры осуществили также последующую перевозку кречетов на судно ТХ «Радик Баширов», которое было пришвартовано к причалу на мысе Сигнальном. Злоумышленники планировали переправить краснокнижных птиц в порт Ванино Хабаровского края, говорится в материале пресс-службы СК РФ.

Видео/Фото: Пресс-служба Следственного комитета России

Незаконными действиями браконьеры причинили ущерб на сумму 11 миллионов рублей.

После изъятия и осмотра кречетов, они были переданы специалисту-орнитологу для оценки их состояния, а также для решения вопроса о выпуске находившихся в неволе птиц в естественную среду обитания. Также отмечается, что в результате незаконного изъятия птиц один кречет погиб.

В ходе оперативных мероприятий и задержания преступников правоохранители изъяли приспособления для содержания и хранения в неволе птиц. Кроме того, были изъяты приспособления для кормления и перевозки особей.

Сейчас с задержанными проводятся неотложные следственные действия, решается вопрос об избрании им меры пресечения.