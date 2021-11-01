01 ноября 2021, 14:32
Браконьеров с крупной партией красной икры поймали на Колыме
Полиция изъяла у браконьеров красную икру на 7 миллионов рублей в Магаданской области
Полиция изъяла у браконьеров более четверти тонны красной икры в Магаданской области. Ущерб оценен в семь миллионов рублей, сообщил ОТР.
Нелегальную продукцию обнаружили при обыске автомобиля. Кроме того, сотрудники нашли у браконьеров орудия для ловли рыбы, приспособления для ее обработки и соль. Возбуждено уголовное дело о браконьерстве.