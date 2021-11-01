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    01 ноября 2021, 14:32

    Браконьеров с крупной партией красной икры поймали на Колыме

    Полиция изъяла у браконьеров красную икру на 7 миллионов рублей в Магаданской области

    Полина Гребенщикова

    Полиция изъяла у браконьеров более четверти тонны красной икры в Магаданской области. Ущерб оценен в семь миллионов рублей, сообщил ОТР.

    Нелегальную продукцию обнаружили при обыске автомобиля. Кроме того, сотрудники нашли у браконьеров орудия для ловли рыбы, приспособления для ее обработки и соль. Возбуждено уголовное дело о браконьерстве.