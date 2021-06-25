Браконьеров поймали в Красноярском крае

В Красноярском крае задержали браконьеров, которые убили трех косуль. Об этом сообщил «ФедералПресс» со ссылкой на региональное Министерство экологии и рационального природопользования.

По данным издания, нарушителей поймали в охотничьих угодьях Балахтинского района. У них изъяли оружие, тепловизор и транспортное средство. Нанесенный ущерб составил около 500 тысяч рублей. Браконьерам грозит либо тюремное заключение сроком до пяти лет, либо штраф до миллиона рублей.

«Охотинспекторы выходят в рейды для предупреждения и пресечения фактов браконьерства. И это дело мы доведем до конца», — обозначил глава краевого ведомства Павел Борзых.