Браконьера задержали в нацпарке Сочи | 360°

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Браконьера задержали в нацпарке Сочи

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В Сочинском нацпарке на территории Мацестинского участкового лесничества задержали браконьера, который без разрешения охотился на перепела. Об этом написал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу нацпарка.

Злоумышленник был задержан в день покоя, когда охота запрещена. На нарушителя составили административный протокол.

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Охотникам напоминают, что сезон любительской и спортивной охоты на пернатую дичь продлится до 20 января 2023 года.

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Сочи

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