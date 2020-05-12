12 мая 2020, 17:38
Браконьера поймали в Краснодарском крае. Он выловил рыбу на 4,2 млн рублей
В Краснодарском крае задержали браконьера, который промышлял незаконной ловлей рыбы в Азовском море. Об этом сообщил портал «Юга.ру».
По данным издания, общий вес улова превысил 400 килограммов. Среди выловленной рыбы оказались краснокнижные экземпляры (две черноморско-азовские шемаи). Кроме того, у браконьера обнаружили 141 пеленгаса и более трех тысяч тарани.
Мужчину поймали в станице Бриньковской (Приморско-Ахтарский район). У него изъяли 206 лессовых сетей, общая длина которых составляла около 12 километров. Нанесенный ущерб оценили в 4,2 миллиона рублей.