Браконьера поймали в Краснодарском крае. Он выловил рыбу на 4,2 млн рублей

По данным издания, общий вес улова превысил 400 килограммов. Среди выловленной рыбы оказались краснокнижные экземпляры (две черноморско-азовские шемаи). Кроме того, у браконьера обнаружили 141 пеленгаса и более трех тысяч тарани.

Мужчину поймали в станице Бриньковской (Приморско-Ахтарский район). У него изъяли 206 лессовых сетей, общая длина которых составляла около 12 километров. Нанесенный ущерб оценили в 4,2 миллиона рублей.