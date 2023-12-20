Происшествия 20 декабря 2023, 13:26 Браконьер получил реальный срок за незаконную ловлю рыбы в ЯНАО

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Суд в Приуральском районе ЯНАО признал местного жителя виновным в незаконной добыче водных биологических ресурсов. Ущерб от действий злоумышленника оценили в 232 тысячи рублей. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу окружной прокуратуры.

Установлено, что осенью 2022 года фигурант, не имея специального разрешения, отправился рыбачить на реку Обь. Там он выловил 32 особи вида чир.

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Браконьеру назначили наказание в виде двух лет и пяти месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.