Браконьер по ошибке застрелил черного лесоруба в Амурской области

Возбуждено уголовное дело на браконьера, который по ошибке застрелил мужчину, занимавшегося незаконной вырубкой валежника. Об этом сообщило РИА ФАН.

Уточняется, что охотник перепутал его с косулей.

«Он услышал, как неподалеку от места, где он остановился, трещат ветки деревьев. Он направил фонарь и, как ему показалось, увидел светящиеся во тьме глаза косули. После этого он произвел выстрел», — рассказал источник в силовых структурах.

Когда охотник понял, что застрелил человека, он испугался и сбежал. Позже его задержали. Заведено уголовное дело по статье «Убийство». Мужчина признал свою вину.