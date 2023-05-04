Происшествия 04 мая 2023, 07:13 БПЛА взорвался на заводе нефтепродуктов в Ростовской области Губернатор Голубев: БПЛА взорвался на заводе нефтепродуктов в Ростовской области РИА «Новости»

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Беспилотник врезался в конструкции межцеховой эстакады Новошахтинского завода нефтепродуктов в Ростовской области и взорвался. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев сообщил в своем Telegram-канале.

«Сегодня ночью в районе села Киселевка Красносулинского района на Новошахтинском заводе нефтепродуктов в строящиеся конструкции межцеховой эстакады завода врезался беспилотный летательный аппарат, после чего он взорвался», — написал он.

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По его словам, возникшее после взрыва пламя специалисты предприятия сразу погасили. В результате случившегося никто не пострадал. Предприятию причинен незначительный ущерб. Все подробности произошедшего уточняются.

Накануне появилась информация, что беспилотный летательный аппарат (БПЛА) влетел в водонапорную башню в Белгородской области. По предварительной информации, дрон запустили из села Поповка Сумской области Украины. Сведений о пострадавших не поступало.