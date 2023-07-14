Происшествия 14 июля 2023, 08:32 БПЛА упал в Курской области Губернатор Курской области Старовойт сообщил о падении БПЛА в Курчатове

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Беспилотник рухнул в Курчатове прошлой ночью. Эту информацию подтвердил губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канал.

«Ночью в Курчатове произошло падение БПЛА. К счастью, никто из жителей не пострадал», — написал он.

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По его словам, повреждений критических важных объектов после падения беспилотника и его детонации не произошло. Однако немного пострадал многоквартирный дом: там выбиты стекла и посечен фасад. Старовойт заверил местных жителей, что власти помогут им с восстановлением.

Прошедшей ночью СМИ писали о взрыве в Курчатове. Тогда громкий звук связали с возможной работой систем ПВО.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев объявил 14 июля, что накануне удалось сбить три беспилотных летательных аппарата рядом с Воронежем. По его словам, никто не пострадал.