Происшествия 08 апреля 2024, 08:02 БПЛА сбросил взрывчатку на бывший спиртзавод в Курской области Губернатор Старовойт: БПЛА сбросил взрывчатку на бывший спиртзавод в селе Гуево Губернатор Курской области Роман Старовойт / Telegram

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В Суджанском районе украинский беспилотник сбросил на территорию неработающего спиртзавода взрывное устройство. Никто не пострадал, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«Ночью украинский беспилотник сбросил взрывчатку на территории бывшего спиртзавода недалеко от села Гуево Суджанского района», — сказал он.

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Роман Старовойт сообщил, что пострадало здание заводского клуба. Разгорелся пожар, который оперативно потушили. Губернатор заявил, что никто не травмировался.

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