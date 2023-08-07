Важное 07 августа 2023, 09:43 БПЛА сбили над Калужской областью Губернатор Шапша: беспилотник сбили ночью над Калужской областью

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Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила в Ферзиковском районе Калужской области прошедшей ночью беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом заявил в своем Telegram-канале губернатор региона Владислав Шапша.

«Сегодня в 02:30 системой ПВО в Ферзиковском районе сбит беспилотный летательный аппарат», — написал он.

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По его словам, никто не пострадал. Повреждений инфраструктуры тоже нет.

Это уже не первый подобный случай в Калужской области. На прошлой неделе, 3 августа, военнослужащие с помощью средств противовоздушной обороны ликвидировали семь беспилотников, который пытались пролететь через регион. Минобороны России тогда уточнило, что речь шла о попытке Вооруженных сил Украины устроить террористическую атаку.

Шапша сообщал, что дроны тогда перехватили на юго-западе региона. В результате случившегося никто не пострадал.