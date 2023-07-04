Важное 04 июля 2023, 07:25 БПЛА самолетного типа упал в районе Кубинки ТАСС сообщил о падении беспилотника самолетного типа в районе Кубинки Фото: пресс-служба концерна «Калашников»

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Беспилотный летательный аппарат самолетного типа рухнул в районе Кубинки Московской области. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

По предварительной информации, никто не пострадал. Telegram-канал Baza написал, что дрон-камикадзе атаковал военную часть в Кубинке. По данным канала, все произошло около 04:00. Он ударил по административному зданию, обошлось без пострадавших.

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Ранее 4 июля СМИ сообщали о том, что три БПЛА летели в сторону Москвы. Один из них средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) сбили в Калужской области, два других — в Новой Москве.

Жители поселения Марушкинского в Новомосковском административном округе слышали этим утром громкие звуки, похожие на взрывы. Все произошло в районе аэропорта Внуково. Об этом сообщил источник «360».

По сведениям средств массовой информации, из-за случившегося пять самолетов перенаправили для посадки в другие авиагавани. Среди них лайнеры, следовавшие из Новосибирска, Челябинска, ОАЭ.