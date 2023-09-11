Происшествия 11 сентября 2023, 13:51 БПЛА самолетного типа сбили в Валуйском городском округе Белгородской области Гладков: силы ПВО сбили БПЛА самолетного типа в Валуйском городском округе РИА «Новости»

Читать 360tv в

В Белгородской области сработала система ПВО, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. Над Валуйским городским округом сбили беспилотник.

«В Валуйском городском округе сработала наша система ПВО — сбит БПЛА самолетного типа», — уточнил Гладков.

Реклама

Пострадавших и разрушений, по предварительным данным, нет. Сотрудники оперативных служб уточняют информацию о последствиях на земле.

В понедельник, 11 сентября, ВСУ обстреляли белгородское село Репяховка. Выпущенные со стороны Украины снаряды повредили два частных домовладения. В результате атаки в них выбило окна, посекло фасады и заборы.

Гладков отмечал, что на место происшествия уже прибыла комиссия, которая оценит нанесенный ущерб. Среди местных жителей никто не пострадал.