Происшествия 18 августа 2023, 20:18 БПЛА самолетного типа сбили в белгородском небе Губернатор Гладков сообщил о сбитом БПЛА самолетного типа в Белгородском районе РИА «Новости»

Читать 360tv в

В Белгородской области система противовоздушной обороны сбила беспилотник самолетного типа. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Над Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбит БПЛА самолетного типа», — уточнил он.

Реклама

На место ЧП уже прибыли оперативные службы, чтобы уточнить информацию о последствиях на земле.

Гладков подчеркнул, что, по предварительным данным, обошлось без пострадавших и разрушений.

Дрон-камикадзе ВСУ, по данным СМИ, атаковал КамАЗ с фермером в Белгородской области накануне, 17 августа. Беспилотник врезался в боковое зеркало грузовика. Детонации не произошло. Управлявший машиной мужчина не пострадал.

Утром 18 августа российские военные сбили БПЛА, которым Украина пыталась атаковать объекты в Москве и Подмосковье. Дрон рухнул на Краснопресненской набережной. Обстановку возле «Экспоцентра» после его падения сняли на видео.