Происшествия 01 августа 2023, 11:29 БПЛА не задел несущие конструкции башни в «Москва-Сити» Беспилотник не задел несущие конструкции башни «IQ-квартал» в деловом центре «Москва-Сити» Сайт мэра и правительства Москвы

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В одну из башен «Москва-Сити» попал беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Несущие конструкции здания «IQ-квартала» не пострадали, передал ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

По данным СМИ, беспилотный летательный аппарат выбил окна на 150 квадратных метрах на 21-м этаже башни. Почти все рамы остались целыми. Несущие конструкции взрывной волной не повредило.

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«На месте работают специалисты, которые в том числе оценивают причиненный ущерб. Установлено, что в результате попадания БПЛА несущие конструкции не повреждены», — говорится в сообщении.

Территорию возле башни оцепили, вход в здание закрыли. Пострадавших нет.

Минобороны России сообщило об атаке столицы тремя дронами в ночь на 1 августа. Два из них сбили над Наро-Фоминским и Одинцовским округами, еще один отклонили от курса при помощи средств радиоэлектронной борьбы. Он врезался в ту же башню, что пострадала от атаки 30 июля. На кадры попали разбитые окна высотки «IQ-квартал» и оцепление.