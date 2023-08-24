Происшествия 24 августа 2023, 06:48 БПЛА не задел инфраструктуру Калужской области — губернатор Губернатор Шапша: силы ПВО сбили БПЛА в Козельском районе Калужской области РИА «Новости»

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Один из сбитых военными ночью 24 августа беспилотников рухнул в Калужской области. Никто не пострадал. Губернатор Владислав Шапша заявил в своем Telegram-канале, что информация о разрушениях инфраструктуры не поступала.

«Сегодня ночью на территории Козельского района силами ПВО был уничтожен БПЛА. Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет», — написал он.

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Минобороны России объявило, что два беспилотника самолетного типа сбили над Брянской областью, один — над Калужской. Еще о двух перехваченных дронах военные сообщали около 22:00 23 августа.

Накануне БПЛА атаковали Москву и Подмосковье. Один из аппаратов после воздействия средств РЭБ потерял управление и врезался в строящееся здание Москва-Сити, ударная волна выбила стекла в близлежащих пятиэтажках. Украинская разведка заявила, что цель таких запусков «в информационном эффекте».