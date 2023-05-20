Происшествия 20 мая 2023, 11:11 БПЛА нашли рядом с Академией водного транспорта в Москве Shot: на Новоданиловской набережной в Москве обнаружили беспилотник Фото: freepik.com

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Около столичной Академии водного транспорта на Новоданиловской набережной в траве заметили беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Сотрудник охраны московского вуза во время планового осмотра территории утром 20 мая увидел на газоне предмет похожий на дрон. О подозрительной находке у Академии водного транспорта на Новоданиловской набережной секьюрити сразу же сообщил в правоохранительные органы.

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«На место выехали представители экстренных служб», — уточнили авторы канала.

Все обстоятельства произошедшего сейчас устанавливают правоохранители.

Ранее мэр Москвы Собянин объявил о введении в столице запрета на запуск беспилотников. Исключение сделали лишь для БПЛА, которые «необходимы для государственных нужд». На их полеты будут выдавать соответствующие разрешения.

Власти приняли такое решение для предотвращения несанкционированного использования БПЛА, которые могут затруднить работу правоохранительных органов.