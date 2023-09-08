Происшествия 08 сентября 2023, 03:27 Босую и очень веселую бортпроводницу задержали в Шереметьево Baza: в Шереметьево задержали босую бортпроводницу, которая прыгала по машинам Unsplash

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В Шереметьево задержали бортпроводницу одной из российских авиакомпаний за неадекватное поведение. Девушка бегала босиком и запрыгивала на припаркованные автомобили, сообщил Telegram-канал Baza.

Очевидцы сняли на видео, как стюардесса в красной униформе бегала босиком по парковке, прыгала и смеялась. Они также утверждают, что девушка запрыгивала на автомобили.

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Свидетели произошедшего вызвали полицию, бортпроводницу задержали и увезли в отдел. Telegram-канал сообщил, что у бортпроводницы случился нервный срыв. В крови девушки не обнаружили запрещенных веществ. Причина неадекватного поведения пока неизвестна, в полиции задержанная пришла в себя.

По информации Baza, при задержании бортпроводница кричала, что у нее трое детей и муж в зоне СВО, но пока эти сведения не подтверждены.

Бортпроводницу, спасшую жизнь двухнедельному ребенку на рейсе Москва — Сочи представили к награде. Девушка сделала непрямой массаж сердца, когда во время перелета младенец внезапно перестал дышать.