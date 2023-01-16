Происшествия 16 января 2023, 14:55 Босфор оставили временно закрытым для движения после отбуксировки сухогруза МКК-1 Пролив Босфор временно оставили закрытым после отбуксировки севшего на мель сухогруза РИА «Новости»

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Сухогруз МКК-1, севший на мель в Босфоре, отбуксировали, но пролив пока остается закрытым, заявил представитель Стамбульского центра обслуживания морского движения. По его словам, судно сейчас находится в безопасном месте, сообщил ТАСС.

Специалист пояснил, что после отбуксировки сухогруза должны завершиться необходимые проверочные мероприятия. Пока они идут, движение в Босфоре будет прекращено.

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«Оно возобновится в течение часа или нескольких, когда завершатся проверки», — пояснил собеседник агентства.

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В Главном управлении береговой охраны Турции заявили, что сухогруз уже осмотрели. Он находится в район Бююкдере, где стоит на якоре. Для отбуксировки МКК-1 использовали 13 судов, катеров и буксиров береговых служб.

Сухогруз сел на мель утром 16 января в районе Сарыера в опасной близости от береговой линии. Из-за ЧП движение в проливе остановили в обоих направлениях. Известно, что МКК-1 следовал с Украины в Стамбул.