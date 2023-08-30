Происшествия 30 августа 2023, 03:46 Бортпроводники «Аэрофлота» спасли младенца на рейсе Москва — Сочи РИА «Новости»: бортпроводники реанимировали младенца во время полета Pxhere

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Бортпроводники рейса Москва — Сочи спасли жизнь младенца, дыхание которого внезапно остановилось во время полета. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

Все произошло незадолго до посадки самолета. Бортпроводники услышали крики пассажиров, которые летели с новорожденным малышом. Младенец, которому на момент полета было всего 13 дней, внезапно перестал дышать, у него появились признаки асфиксии.

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Среди пассажиров самолета не было медиков, поэтому экипаж принял решение самостоятельно проводить легочную реанимацию. Через несколько секунд младенец снова задышал.

Сразу после приземления самолета на борт зашли врачи и осмотрели ребенка. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

Руководство авиакомпании наградило экипаж высшей корпоративной наградой — почетным знаком «Отличник „Аэрофлота“».

В середине августа самолет, следующий по маршруту Москва — Южно-Сахалинск, вынужденно сел аэропорту Хабаровска из-за того, что ребенку на борту стало плохо. Состояние четырехлетнего пассажира оценили как критическое, ему понадобилась экстренная медицинская помощь. После посадки ребенка передали врачам.