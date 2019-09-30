  • Борт «Уральских авиалиний» экстренно сел в Кольцово из-за птиц

    30 сентября 2019, 10:58

    Александра Ломейко, Василиса Андреева

    Рейс «Уральских авиалиний» вынужденно приземлился в екатеринбургском аэропорту Кольцово. Самолет столкнулся с птицей после вылета из Краснодара.

    Судно Airbus A320 выполняло рейс U6699 Краснодар — Иркутск, уточнили в пресс-службе авиакомпании. О столкновении с птицей экипаж доложил после того, как лайнер поднялся в воздух.

    «Для осмотра воздушного судна специалистами авиакомпании и обеспечения безопасного полета экипаж принял решение совершить вынужденную посадку в базовом аэропорту Кольцово», — пояснили в «Уральских авиалиниях».

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    Приземление и посадка прошли благополучно. В пункт назначения пассажиров доставят резервным бортом. Вылет запланирован на 12:55 по местному времени.

    Количество находившихся в самолете во время вынужденной посадки людей не приводится.

    «Летели в Иркутск, прилетели в Екатеринбург. С птичками столкнулись на взлете в Краснодаре», — написал один из пассажиров.