Борт «Уральских авиалиний» экстренно сел в Кольцово из-за птиц

Рейс «Уральских авиалиний» вынужденно приземлился в екатеринбургском аэропорту Кольцово. Самолет столкнулся с птицей после вылета из Краснодара.

Судно Airbus A320 выполняло рейс U6699 Краснодар — Иркутск, уточнили в пресс-службе авиакомпании. О столкновении с птицей экипаж доложил после того, как лайнер поднялся в воздух.

«Для осмотра воздушного судна специалистами авиакомпании и обеспечения безопасного полета экипаж принял решение совершить вынужденную посадку в базовом аэропорту Кольцово», — пояснили в «Уральских авиалиниях».

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Приземление и посадка прошли благополучно. В пункт назначения пассажиров доставят резервным бортом. Вылет запланирован на 12:55 по местному времени.

Количество находившихся в самолете во время вынужденной посадки людей не приводится.

«Летели в Иркутск, прилетели в Екатеринбург. С птичками столкнулись на взлете в Краснодаре», — написал один из пассажиров.