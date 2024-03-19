Происшествия 19 марта 2024, 09:36 Борт Ми-8 МЧС России доставил попавших под лавину туристов в Елизово МЧС: попавших под лавину туристов доставили в город Елизово

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Туристов, которые попали под лавину на Камчатке, доставили вертолетом Ми-8 в Елизово. Об этом сообщили в МЧС России.

Пресс-служба МЧС

Спасатели эвакуировали туристов с Семеновского кордона, который находится в четырех километрах от места схода лавины. До этой точки людей доставили на снегоходах. При этом часть пути им пришлось идти пешком из-за опасности схода новых лавин.

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Поисково-спасательные работы затруднял сильный ветер и низовая метель. Медицинская помощь никому не потребовалась. В работах участвовали 40 специалистов и 14 единиц техники.

Специалистам предстоит решить вопрос о транспортировке тел двух погибших.

Группа в составе 11 человек отправилась в ски-тур у перевала Красноармейского к горячим источникам. Перед походом они зарегистрировали маршрут в МЧС России. На тот момент экстренных предупреждений от Камчатского противолавинного центра не было.

В пути их накрыла лавина. Девять туристов самостоятельно выбрались из-под снега, двоим понадобилась помощь. Одну женщину нашли мертвой, мужчину обнаружили в бессознательном состоянии.

Заслуженный спасатель России Александр Гофштейн рассказал «360», что спастись в такой ситуации крайне сложно. Верный способ не попасть в лавину — знать ее законы, а также держаться подальше от потенциально опасных мест.