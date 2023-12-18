Происшествия 18 декабря 2023, 08:18 Борт МЧС вылетел на помощь пострадавшим при пожаре в тайге охотникам МЧС: Ми-8 вылетел на помощь охотникам, пострадавшим при пожаре в иркутской тайге РИА «Новости»

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На помощь пострадавшим при пожаре в тайге в Иркутской области охотникам вылетел вертолет Ми-8 МЧС России. Об этом сообщила пресс-служба регионального ведомства.

Пожар произошел на участке «Верхняя Ирель» в Казачинско-Ленском районе, примерно в 110 километрах от поселка Улькан.

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«На помощь охотникам в Иркутской области отправился борт МЧС России, где произошел пожар из-за перегрева печи в зимовье. Трое охотников сумели выбраться из огня в домике, однако один из них получил сильные ожоги, после чего скончался», — заявили в МЧС.

В ведомстве уточнили, что во время перехода к другому зимовью один из выживших охотников получил сильное обморожение ног.

«Уцелевший охотник сумел вызвать помощь из ближайшего поселка, к спасательной операции привлекли четыре единицы техники и 14 человек личного состава. Ситуацию осложнили отдаленность зимовья и сильные морозы», — добавили в пресс-службе.

Ранее в Алтайском крае спасатели вытащили охотника из болота.