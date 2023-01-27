Эксклюзив 27 января 2023, 18:40 «Бормотал: „Почему вы меня боитесь?“» Житель Балашихи рассказал, как незнакомец избил его сына Отец подростка из Балашихи, избитого незнакомцем, поделился подробностями происшествия freepik

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Незнакомец напал на 14-летнего подростка в подъезде в Балашихе. Отец пострадавшего, Нурлан Абдулханов, рассказал «360», что мужчина вел себя неадекватно: сначала бормотал что-то невнятное, а потом внезапно напал.

Мальчик с приятелем шли в школу, спустились на лифте на первый этаж и по дороге к выходу из подъезда увидели незнакомого мужчину.

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Со слов подростка, алкоголем от нападавшего не пахло — только сигаретами. Но при этом он вел себя «как-то неадекватно».

«Говорил вообще несвязно, ничего конкретного», — пояснил отец пострадавшего.

Ребенок получил ушибы — удары пришлись по голове. Сейчас он чувствует себя нормально.