27 января 2023, 18:40
«Бормотал: „Почему вы меня боитесь?“» Житель Балашихи рассказал, как незнакомец избил его сына
Отец подростка из Балашихи, избитого незнакомцем, поделился подробностями происшествия
Незнакомец напал на 14-летнего подростка в подъезде в Балашихе. Отец пострадавшего, Нурлан Абдулханов, рассказал «360», что мужчина вел себя неадекватно: сначала бормотал что-то невнятное, а потом внезапно напал.
Мальчик с приятелем шли в школу, спустились на лифте на первый этаж и по дороге к выходу из подъезда увидели незнакомого мужчину.«Он бормотал что-то вроде: „Чего боитесь, куда бежите?“. Что-то невнятное говорил. Потом начал бить», — сообщил Нурлан Абдулханов.
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Со слов подростка, алкоголем от нападавшего не пахло — только сигаретами. Но при этом он вел себя «как-то неадекватно».
«Говорил вообще несвязно, ничего конкретного», — пояснил отец пострадавшего.Когда подросток сумел вырваться, мужчина не стал его преследовать — все стоял в дверном проеме и что-то кричал вслед. Парень не помнит точно, что именно, — наверное, был в шоке, предположил его отец. После этого мужчина закрыл дверь и удалился. Подростки позвонили родителям. Второму мальчику незнакомец, судя по всему, вреда не причинил.
Ребенок получил ушибы — удары пришлись по голове. Сейчас он чувствует себя нормально.
Избиения
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