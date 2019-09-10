Житель Удмуртии Альберт Разин поджег себя около здания госсовета республики в Ижевске. На этот шаг его могла подвигнуть борьба за удмуртский язык. Такое предположение в разговоре с «360» высказали коллеги и знакомые мужчины.

Бывший министр здравоохранения Удмуртии Владимир Савельев хорошо был знаком с Разиным. Они вместе входили в состав старейшин, где обсуждали проблемы сохранения удмуртского языка.

«Собиралась раз в два-три месяца. Там разговоры вели. У нас был разговор по изменению конституции о преподавании языка», — заявил он.

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По словам Савельева, старейшины пытались не допустить того, чтобы удмуртский язык разрешили бы изучать по желанию. По их мнению, его нужно изучать в регионе в обязательном порядке.

В последний раз Владимир Никифорович видел знакомого примерно месяц назад.

«Никакого разговора [о поджоге не было]! Я бы этого и не позволил, наверное! Я бы сказал: „Выбрось из головы такие мысли“», — поделился Савельев.

Он описал Разина как человека холерического типа личности.

«Он близко к сердцу воспринимает, но сдерживает себя. Но на такой поступок его могла подтолкнуть дополнительная причина», — заметил бывший министр здравоохранения.

По его словам, поводом могла стать бытовая или семейная проблема.

Вице-президент Союза ученых Удмуртии Иван Рысин охарактеризовал Разина как человека инициативного.

Он конференции у нас организовывал, клубные столы, диспуты. Общественник хороший был Иван Рысин.

Также Рысин подтвердил, что ученый был сторонником развития удмуртского языка. Новость о самоподжоге коллеги стала для вице-президента Союза ученых Удмуртии неожиданностью. По его мнению, на такие действия Разина мог подтолкнуть развод с женой.

«Ничего [такого] не готовил. Я встречался с ним в конце августа», — заявил Рысин.

Еще один ученый из Удмуртии, Ильдар Латыпов, не поверил последним новостям об Альберте Разине.

«Я не считал его человеком, склонным к таким крайним поступкам. Если это действительно случилось, то прискорбно», — заявил он.

По словам Латыпова, на такой поступок коллегу могли подвигнуть проблемы со здоровьем. Также он подтвердил и основную (предварительную) версию произошедшего.

«Я так понимаю, причина связана с тем, что удмуртский язык в Удмуртии действительно мало используется. Проблема языка для него важна», — заключил Латыпов.

Информацию о том, что житель Удмуртии поджег себя возле здания госсовета республики в Ижевске подтвердил руководитель управления Следственного комитета по Удмуртии Рустам Тугушев.

Мужчина сделал это в преддверии сессии госсовета республики. Из-за произошедшего мероприятие перенесли на 24 сентября.

Ранее РИА «Новости» со ссылкой на СУСК РФ по Удмуртии сообщило, что поджегшим себя мужчиной является активист удмуртского движения Альберт Разин. Он стоял перед госсоветом с плакатом «Если завтра мой язык забудут, я готов сегодня умереть». Другие СМИ уточнили, что Альберт Разин — директор Института человека УдГУ.

В региональном Минздраве «360» заявили, что у пострадавшего ожоговый шок третьей степени. Его состоянии оценивается как тяжелое. В СУСК РФ по Удмуртии по факту произошедшего проводят проверку.