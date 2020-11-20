Бомж заживо сгорел в элитной многоэтажке Иркутска

Поздно вечером 19 ноября в жилом доме на улице Терешковой в Иркутске произошел пожар. На лестничной клетке загорелся бомж. Позже от полученных травм он скончался в больнице. О случившемся «360» рассказала жительница многоэтажки Мария.

«Это дорогая новостройка, но близость к железнодорожному вокзалу… Поэтому у нас постоянно ночуют бомжи. Мы постоянно их гоняем, двери не открываем. Но они настолько обнаглели, что угрожают», — сообщила девушка.

По ее словам, эти люди оставляют после себя «несносный запах» и не только. Утром 20 ноября к ней пришла полиция. Сотрудники МВД поинтересовались у Марии, не знает ли она, что случилось 19 ноября, в 23:30, в их доме. Она ответила, что не знает, потому что обычно спит в это время.

«Они сказали, кажется, что бомж не сгорел, а сожгли. Но я могу ошибаться», — добавила жительница Иркутска.

После случившегося она поднялась на 11-й этаж и сняла место пожара.

«Запах ужаснейший. Это что-то удушающее. По стенам видно, что нет ничего обуглившегося», — вспомнила свои впечатления девушка.

В ролике она озвучила несколько версий произошедшего, которые слышала от других. Люди говорили, что бомж сама облился и потом загорелся. Такие ходили слухи, что он пил с кем-то, а потом загорелся. Соседи писали в соцсетях, что помогали тушить мужчину.

СУ СК РФ по Иркутской области на своем сайте сообщило, что 63-летнего человека без определенного места жительства госпитализировали в больницу с многочисленными ожогами. Через несколько часов он скончался.

По факту случившегося открыто уголовное дело об убийстве. Следователи опрашивают жильцов, изучают видео с камер наблюдения. Они просят всех, кто хотя бы что-то знает о ЧП, обратиться в полицию. Расследование продолжается.