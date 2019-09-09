Бомж зарезал собутыльника из-за мобильника в Башкирии

По данным издания, на прошлой неделе в одном из многоквартирных домов Уфы был обнаружен труп 48-летнего горожанина. По версии следствия, мужчина распивал алкоголь вместе со своим знакомым и женщиной, которые пришли к нему в гости.

В какой-то момент между собутыльниками вспыхнула ссора из-за того, что гость без разрешения взял мобильник хозяина. Подозреваемый схватился за нож и зарезал своего оппонента. Женщина успела сбежать во время драки. Предполагаемый убийца задержан.

Отмечается, что ранее он уже дважды привлекался к ответственности за аналогичные преступления. Оказалось, что сейчас у него нет определенного места жительства, а кормится он за счет сдачи металлолома.