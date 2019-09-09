  • Бомж зарезал собутыльника из-за мобильника в Башкирии

    09 сентября 2019, 14:44

    Артур Блянихов

    В Башкирии задержали 66-летнего жителя Уфы, которого подозревают в убийстве знакомого. Об этом сообщил портал ToDay News Ufa.

    По данным издания, на прошлой неделе в одном из многоквартирных домов Уфы был обнаружен труп 48-летнего горожанина. По версии следствия, мужчина распивал алкоголь вместе со своим знакомым и женщиной, которые пришли к нему в гости.

    В какой-то момент между собутыльниками вспыхнула ссора из-за того, что гость без разрешения взял мобильник хозяина. Подозреваемый схватился за нож и зарезал своего оппонента. Женщина успела сбежать во время драки. Предполагаемый убийца задержан.

    Отмечается, что ранее он уже дважды привлекался к ответственности за аналогичные преступления. Оказалось, что сейчас у него нет определенного места жительства, а кормится он за счет сдачи металлолома.