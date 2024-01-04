Происшествия 04 января 2024, 04:02 Бомж угрожал сжечь семью участника СВО на Камчатке СК: на Камчатке начали проверку из-за угроз семье ветерана СВО РИА «Новости»

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Правоохранители начали проверку сообщений об угрозах в адрес семьи ветерана специальной военной операции со стороны жителя Петропавловска-Камчатского. Об этом сообщила пресс-служба регионального Следственного комитета.

В социальных сетях появилась информация о том, что уже 2,5 года бездомный мужчина терроризирует жителей пятиэтажного дома. Он систематически устраивает поджоги, бросается на людей с ножом и грозит сжечь семью участника спецоперации.

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Сейчас следователи устанавливают детали произошедшего. После будет принято решение в соответствии с требованиями УК.

Ранее силовики задержали пятерых человек, которые избили участников специальной операции в Челябинске. Нападение произошло в ночь на 1 января. Нетрезвые иностранцы оскорбили женщину, военные сделали им замечание, после чего произошла потасовка. Один из демобилизованных военнослужащих получил травму глаза.