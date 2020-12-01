Бомж напал с молотком на девушку в Москве

«Дни.ру» рассказали, что нападение произошло на бульваре Яна Райниса. По данным издания, девушка беседовала с матерью по телефону, сидя на лавочке, когда на нее набросился мужчина с молотком и начал бить по голове. Прибывшие на место правоохранители задержали нападавшего. Отмечается, что ранее его привлекали к уголовной ответственности.