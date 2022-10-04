Бомж до смерти забил мужчину в ЯНАО | 360°

Происшествия 04 октября 2022, 22:04 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Бомж до смерти забил мужчину в ЯНАО

Читать 360tv в

Бездомному мужчине вынесли приговор за убийство в ЯНАО. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на региональный СК.

Следствие установило, что в момент происшествия бездомный мужчина находился дома у жертвы. Между ними возник конфликт, в результате которого бездомный жестоко избил хозяина квартиры. Тот скончался от полученных травм.

Реклама

Мужчину приговорили к 10 годам заключения в колонии строгого режима.

Реклама

0 0 0 0 0 0