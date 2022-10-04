Бомж до смерти забил мужчину в ЯНАО | 360°

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Бомж до смерти забил мужчину в ЯНАО

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Бездомному мужчине вынесли приговор за убийство в ЯНАО. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на региональный СК.

Следствие установило, что в момент происшествия бездомный мужчина находился дома у жертвы. Между ними возник конфликт, в результате которого бездомный жестоко избил хозяина квартиры. Тот скончался от полученных травм.

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Мужчину приговорили к 10 годам заключения в колонии строгого режима.

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