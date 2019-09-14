Бомбу времен ВОВ нашли на дереве в Крыму
Немецкую бомбу времен Великой Отечественной войны нашли в прибрежной зоне Ленинского района Крыма. Все это время она провисела на дереве. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу крымского главка МЧС России.
Местные жители увидели боеприпас в пяти километрах от села Бондаренково. Снаряд висел на ветках дерева, которое стоит на склоне одного из оврагов. Там проходит тропа к морю.
Вес бомбы — один килограмм.
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На место ЧП приехали спасатели. Сотрудники МЧС дополнительно обследовали территорию и нашли еще две авиационные осколочные бомбы весом 2,5 и 20 килограммов.
Спасатели отвезли все снаряды на специальный полигон и обезвредили их.
Незадолго до этого спасатели обнаружили склад боеприпасов в Керченской крепости. За сутки они вывезли на полигон и обезвредили более 1700 авиабомб времен Великой Отечественной войны. Их вес — 2,5 килограмма, вместе с ними лежала одна 100-килограммовая бомба.