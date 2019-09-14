Бомбу времен ВОВ нашли на дереве в Крыму

Местные жители увидели боеприпас в пяти километрах от села Бондаренково. Снаряд висел на ветках дерева, которое стоит на склоне одного из оврагов. Там проходит тропа к морю.

Вес бомбы — один килограмм.

Бомбу времен ВОВ нашли и обезвредили в Кремле Подробнее

На место ЧП приехали спасатели. Сотрудники МЧС дополнительно обследовали территорию и нашли еще две авиационные осколочные бомбы весом 2,5 и 20 килограммов.

Спасатели отвезли все снаряды на специальный полигон и обезвредили их.

Незадолго до этого спасатели обнаружили склад боеприпасов в Керченской крепости. За сутки они вывезли на полигон и обезвредили более 1700 авиабомб времен Великой Отечественной войны. Их вес — 2,5 килограмма, вместе с ними лежала одна 100-килограммовая бомба.