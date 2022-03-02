02 марта 2022, 23:32
Два торговых центра Ростова эвакуировали из-за сообщений о бомбе 1 марта
Стало известно, что в Ростове-на-Дону днем 1 марта временно закрылся торговый центр «Мега». Также ростовчане пишут в социальных сетях об эвакуации торгового центра «Сокол» в первый день весны.
Как пишет rostovgazeta.ru, сообщается, что администрации ТЦ поступил звонок о минировании здания. После чего на место были вызваны представители экстренных служб.
Посетители торгового центра и все сотрудники были эвакуированы в срочном порядке. Также в Сети появились сообщения об эвакуации торгового центра «Западный».
Пользователи социальных сетей начали высказывать предположения, что звонки о заложенных в торговых центрах бомбах могут идти из Украины. Другие комментаторы предположили, что эвакуация проходит в рамках учений.