Бомба взорвалась возле судоходной компании в Греции

По словам сотрудников экстренных служб, взрыв повредил фасад здания. Пожарные и полицейские перекрыли автомобильное движение.

Специалисты собирают осколки взрывного устройства. Отмечается, что они отлетели примерно на 5-6 метров от места взрыва. Выясняются детали и причины случившегося.