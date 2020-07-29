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    29 июля 2020, 11:15

    Бомба взорвалась возле судоходной компании в Греции

    Полина Петрова

    В ночь на среду, 29 июля, бомба взорвалась в районе входа в здание судоходной компании в греческом городе Пирей, сообщила «Газета.ру» со ссылкой на телеканал ERT.
    Бомба взорвалась возле судоходной компании в Греции

    По словам сотрудников экстренных служб, взрыв повредил фасад здания. Пожарные и полицейские перекрыли автомобильное движение.

    Специалисты собирают осколки взрывного устройства. Отмечается, что они отлетели примерно на 5-6 метров от места взрыва. Выясняются детали и причины случившегося.

    Новости SMI.FM