26 декабря 2019, 11:59
Бомба взорвалась в Афганистане. Погибли военные
Бомбу заложили в автомобиль в афганской провинции Балх. Из-за ее взрыва погибли шесть военнослужащих государственной армии. Об этом сообщил канал 1TV со ссылкой на Министерство обороны страны.
По информации сайта RT, устройство взорвалось недалеко от военной базы в 4:30 утра по местному времени. Еще трое служащих ранены.
В настоящий момент никто не взял на себя ответственность за инцидент.
Ранее жители Истры почтили память погибших во время войны в Афганистане. В этом году прошло 40 лет со дня ввода советских войск.