Бомба взорвалась в Афганистане. Погибли военные

По информации сайта RT, устройство взорвалось недалеко от военной базы в 4:30 утра по местному времени. Еще трое служащих ранены.

В настоящий момент никто не взял на себя ответственность за инцидент.

Ранее жители Истры почтили память погибших во время войны в Афганистане. В этом году прошло 40 лет со дня ввода советских войск.