Эксклюзив 14 февраля 2023, 12:38 Большой театр в Москве проверили из-за угрозы взрыва Источник «360»: кинологи осмотрели Большой театр в Москве из-за угрозы взрыва РИА «Новости»

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В здание Большого театра в Москве приехали кинологи из-за информации о якобы заложенном взрывном устройстве. О ЧП сообщил источник «360» в экстренных службах.

По предварительным данным, из здания театра никого не эвакуировали, добавил он.

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Официально данные о случившемся пока не подтвердили. Вызов, по информации источника, оказался ложным. Все подробности уточняются.

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